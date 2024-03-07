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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bartın'ın Amasra ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında ilk olarak esnafı ziyaret eden Babacan, ardından ilçe seçim bürosunun açılışını yaptı.

Babacan, il il, ilçe ilçe dolaşıp vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Sürekli sahada ve vatandaşların arasında olduklarını belirten Babacan, "Gittiğimiz her yerde, emekliler, öğrenciler, şoförler, geçim sıkıntısı çeken herkes etrafımızı çeviriyor, dertlerini, sıkıntılarını anlatıyor." dedi.

Babacan, "Zaman, yeni bir şeyler yapma zamanı. Zaman, yeni bir yol çizme zamanı. Zaman, bu siyaset zihniyetini değiştirme zamanı. İşte DEVA tam da bunun için var. O yüzden biz buradayız, o yüzden Amasra'dayız. O yüzden Türkiye'nin dört bir yanında başımız dik, alnımız ak, milletimizin karşınızdayız." diye konuştu.

Daha sonra seçim ofisinde partililerle sohbet eden Babacan'a, DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergün, Amasra Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım ile il ve ilçe teşkilatı temsilcileri eşlik etti.