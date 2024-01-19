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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da düzenlediği basın toplantısının ardından İnegöl ilçesinde partililer ve esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Babacan, 4 yıldır farklı bir siyaset izlediklerini belirterek çözüm odaklı çalışmalarını vurguladı. Ayrıca, hukuk ve adalet konusunun Türkiye'nin başlıca sorunu olduğunu ifade etti.

19.01.2024 - 23:22,  Güncelleme: 23:36
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Bursa Büyükşehir ve 5 ilçe belediye başkan adayını açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısının ardından, İnegöl ilçesinde partililer ve esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi. 4 yıldır farklı bir siyaset izlediklerini söyleyen Babacan, 'Yaklaşık 4 yıldır ülkemizde farklı bir yoldan, her konuda siyasette katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sadece sorunları dinlemiyoruz, dillendirmiyoruz. Çözüm de yaratıyoruz. Belki de bizim en önemli farkımız bu. 23 ayrı alanda çözümümüz var. Tarımsal meselede, tarımda 50 maddeyle sorunları nasıl çözeceğimizi sıraladık, bütçesini hesap ettik. Yine sosyal politikalar için hepsi hazır. Bun da dijital dönüşüm var, teknoloji var, esnafımızla ilgili konular var. Tam 2 sene önce de yerel yönetim ve şehircilikle ilgili çözümlerimiz madde madde hazırdı. Laf dalaşına giren bir siyasi parti değiliz. Sorunları yaşayanlardan dinliyoruz. Geçen seçimlerde, bizi destekleyen vatandaşlarımızın oranı yüzde 48'de kaldı. Bütün hazırlıklarımızı yetkililere gönderdik. 'Bunlar ufkumuzu açar' dedik. Bir sonraki seçimi beklemeden bizim düşüncelerimizden istifade ederler düşüncesi ile yola çıktık? dedi.

'HUKUK VE ADALET, BAŞLICA SORUNUMUZ'

Türkiye'nin tek sıkıntısının yerel yönetim olmadığını söyleyen Babacan, 'Derinlere indiğimizde hukuk ve adalet konusunun, ülkemizin şu anda başlıca sorunu olduğunu görüyoruz. Yapılan maaş artışı yüzde 33, 42, 49 olarak 3 kademe. 7.500 alanlara 10.000 lira veriliyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37 zam yapacaklardı. Kabine toplantısından sonra bir müjde olarak 42 yaptılar. Memur emeklilerine de yüzde 49 zam yaptılar. Oysa ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 65. Çok daha yüksek rakamları görüyoruz. Bir numaralı konu dürüst ve liyakatli insanları iş başına getirmek. Çok hızlı düzeliyor bu şekilde. Şu anda temelinde bunu görüyoruz. Bir an önce kadrolar düzeltilmeli. Dürüst ve ehil insanlardan oluşmalı. Yargı güçlü ve bağımsız olmalı. Merkez Bankası, Hazine, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı güçlü olması gerekiyor. Türkiye'de kurumlar örselendi. Sürekli talimat almaya muhtaç hale geldi. Halbuki kurumlar kendine güvenen dürüst insanlar tarafından yönetilse hemen çözüm odaklı olurlar. Şu an sorun çözülmüyor. Ankara'da bir adres gösteriliyor. Adres Beştepe' diye konuştu. (DHA)

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa\'da partililerle bir araya geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika
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