Ali Babacan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak - Son Dakika
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Ali Babacan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 5-8 Haziran tarihleri arasında St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak. Forumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hükümeti temsilen yer alacak.

04.06.2024 23:34
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'daki St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak katılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 5-8 Haziran günlerinde Rusya'daki St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak. Babacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açılşını yapacağı ve 15 bin kişinin katılacağı foruma Putin tarafından davet edildi. Forumda hükümeti temsilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer alacak.

Mayıs ayının ortalarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dış politika konulu toplantıya davet edilen Babacan, geçen hafta da hazine bakanları, merkez bankası başkanları, CEO ve akademisyenlerin katıldığı toplantı için gittiği Çin'de ekonomi konuşmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Babacan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılacak - Son Dakika

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