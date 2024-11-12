DEVA Partisi İlçe Başkanı'nın Katiline Cezalar Verildi - Son Dakika
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DEVA Partisi İlçe Başkanı'nın Katiline Cezalar Verildi

Körfez'de DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ı öldüren sanıklara hapis cezası verildi.

12.11.2024 17:19
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanıktan 1'i müebbet ile 4 yıl 10 ay, diğeri 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fırat C. mahkemede hazır bulunurken, diğer sanık R.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Maktulün eşi Pınar Taş ile babası Aydın Taş, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Katılan avukatı ise olayın planlı şekilde işlendiğini savunarak, iki sanığın da "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Fırat C, pişmanlık duyduğunu söyleyerek maktulün ailesinden özür diledi. Diğer sanık R.C, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

F.C'nin avukatı, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık F.C'yi, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "hakaret, tehdit ve İ.K'ye karşı kasten yaralama" suçlarından toplam 4 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık R.C'ye ise "basit yaralama" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

Olay

Körfez ilçesinde 21 Eylül 2022'de çıkan silahlı kavgada yaralanan dönemin DEVA Partisi İlçe Başkanı Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede ölmüş, gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklanmış, ağabeyi R.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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