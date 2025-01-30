DEVA Partisi'nden Ayşe Barım Açıklamaları - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden Ayşe Barım Açıklamaları

Mehmet Emin Ekmen, Ayşe Barım'ın tutuklanmasını eleştirerek siyasi müdahale iddialarında bulundu.

30.01.2025 17:33
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(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Ayşe Barım'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Ayşe Barım ile ilgili Gezi eylemlerinde suç işledi diyorlar. Tamer Karadağlı da gezideydi, şimdi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Onu da çağırsınlar, soruştursunlar o zaman. Ayşe Barım birilerinin ayağına mı bastı, bazı talepleri karşılamadığı için mi bu hale düşürüldü? Öyleyse çok vahim" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Elips TV'de konuk olduğu programda, Ayşe Barım'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Şahenk Medya, Demirören Medya, Turkuaz Medya, TRT ve Acun Medya dışında kim dizi satın alıyor? Ekranların yüzde doksanını bu beş medya grubu yönetiyor. Ayşe Barım iktidara karşı bir düzen kurduysa; bu beş medya grubu niçin satın alma yapıyor? Dizileri kim yayınlıyor? İletişim Başkanlığı'nın talimatıyla yayın yapan kanallar. Oyuncuları Ayşe Barım seçiyormuş. Sen seç niye Ayşe Barım'ı suçluyorsun? Ayşe Barım'ın satın almacısı sizsiniz" ifadesini kullandı.

"Ayşe Barım birilerinin ayağına mı bastı"

Ekmen, "Burada muhtemelen piyasaya müdahale anlamında bir plan var yoksa tekelleşme medyaları gerçekçi değildir. Gezi eylemlerinde suç işledin diyorsun. Bu nasıl bir darbe girişimidir ki sonuç doğurmadığı gibi her şey kameraların önünde yaşanmışken 13 yıl sonra soruşturma konusu oluyor? Tamer Karadağlı da gezideydi, şimdi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. Onu da çağırsınlar, soruştursunlar, belki etkin pişmanlıktan faydalanır, bilinmedik yeni deliller ileri sürer. Velhasıl suçlamalar, kara mizah konusu olacak kadar saçma. Ayşe Barım birilerinin ayağına mı bastı, bazı talepleri karşılamadığı için mi bu hale düşürüldü çok vahim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden Ayşe Barım Açıklamaları - Son Dakika

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