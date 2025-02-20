DEVA Partisi'nden TÜSİAD'a Soruşturma Tepkisi - Son Dakika
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DEVA Partisi'nden TÜSİAD'a Soruşturma Tepkisi

Seda Kaya Ösen, TÜSİAD'a açılan soruşturmayı eleştirerek iş dünyasına baskı yapıldığını belirtti.

20.02.2025 12:58
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(ANKARA) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aras ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'a soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Ösen, "İş dünyası üzerine baskı kurmak, uçurumun kenarında ilerleyen ekonomiyi kayalıklara itmektir. Sermaye yandaşlara geçsin diye gerçekler örtbas ediliyor" dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Aras ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Ösen'in açıklamaları şöyle:

" Demokrasi, sadece dört beş senede bir seçim yapmak ve çıkan sonuca göre çoğunluğu sağlayan iktidarın kafasına estiği gibi hareket ettiği bir yöntem değildir. Demokrasi, iktidarın her istediğini denetimsiz olarak yapması ve güçler ayrılığı prensibini göz ardı etmesi hiç değildir. Aksine, iktidarın en muktedir ve en güçlü olduğu anda bile bağımsız yargı kurallarına uyması demektir. Demokrasi, yasama, yürütme, yargı dışındaki sistemin temel taşı olan medya ve sivil topluma saygı demektir. Bu pencereden bakınca, demokrasiyi ağzına sakız yapanların aslında zerre kadar bu fikri benimsemediğini ve önemsemediğini görüyoruz.

"TÜSİAD haksız ya da eksik ne söyledi?"

Sivil toplum bu ülkede yıllarca baskı altında tutulan ve vesayet altına alınmaya çalışılan, uslu çocuk olması istenen bir yapıdır. Dünyadaki örneklerine bakınca, ülkemizde sivil toplumun bu kadar geç gelişmiş olması, sadece 20-30 yaşındaki derneklerin bile kendilerini köklü olarak ifade etmesi, işte bu tahammülsüzlük ikliminin bir sonucudur. Bir milletvekili olarak değil, uzun yıllar sivil toplumda görev almış, yedi sene iş dünyası STK'lerinde başkanlık yapmış bir vatandaş olarak bugün söylemek isterim ki sivil toplum bugün hiç olmadığı kadar baskı altındadır. Kendi temsil ettiği grubun sorunlarının çözüm önerini dile getirmemesi için baskı altında tutularak adeta tehdit edilmekte ve işlevsiz hale getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Buradan sizlere soruyorum, kıymetli milletvekilleri, TÜSİAD haksız veya eksik olan ne söyledi? Bugüne kadar eleştirdiğiniz patronlar iş barışının devam etmesi için toplumun geri kalanının sözcülüğünü yapıyor, fark ediyor musunuz? STK'lar ülke ve toplumsal hayat açısından bu kadar mühimken Türkiye'nin en büyük iş dünyası STK'sine soruşturma açmak aslında doğrudan halka soruşturma açmak demektir. Daha ileri götürmek gerekirse iş dünyası üzerine baskı kurmak, uçurumun kenarında ilerleyen bir ekonomiyi kayalıklara itmektir.

Sayın Hükümet yetkilileri, sizleri samimiyete davet etmek istiyorum. Sadece dünyada iyi gözükmek için yabancı para çekmek için orta oyunu oynamanıza gerek yok. Dürüst olun, çıkın ve 'bizim demokrasi diye bir derdimiz yok, farklı seslere de farklı fikirlere tahammülümüz yok' deyin, kendinize demokrasi makyajı yapmanıza da gerek yok. Sesiniz çok çıkıyor diye, bağırıp, çağırıp, tehdit edip parmak sallıyorsunuz diye, kendi yandaşlarınıza para akıtmak için sermaye el değiştirsin diye gerçekleri örtbas edemezsiniz. Bu ülkenin saygın, vatansever ve Türkiye bir nebze olsun ileri gitsin diye dertlenen iş insanlarına sadece zorunuza giden gerçekleri söylediği için, sadece başarısızlıklarınızı yüzünüze vurduğu için gözaltına alarak çökerttiğiniz ekonominin yarattığı sorunları gizleyemezsiniz; mızrak çuvala sığmıyor artık. İşte bu da AK Parti Türkiye'si, işte Türkiye Yüzyılı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi'nden TÜSİAD'a Soruşturma Tepkisi - Son Dakika

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