Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı

Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı
18.09.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de polikistik böbrek hastalığı nedeniyle 36 cm ve 6 kg olan böbrek başarılı bir operasyonla alındı.

Mardin'de bir kişinin polikistik böbrek hastalığı nedeniyle 36 santimetre uzunluğa ve 6 kilogram ağırlığa ulaşan böbreği ameliyatla alındı.

Bir böbreği daha önce alınan, diğer böbreği ise normal boyutlarının çok üzerine çıkması nedeniyle nefes almakta zorlanan, karın içi organlarına baskıdan dolayı şiddetli ağrılar çeken Cemal Aşar (50), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Haftada üç kez diyalize girmesine rağmen böbreği büyümeye devam eden Aşar'ın yapılan tetkiklerinde, organının 36 santimetre uzunluğa ve 6 kilogram ağırlığa ulaştığı tespit edildi.

Aşar'ın böbreği, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sağır ve ekibi tarafından ameliyatla alındı.

Yoğun bakım sürecinin ardından hastanın serviste tedavisi sürüyor.

Doç. Dr. Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın bulantı, kusma, yürümede ve nefes almada zorluk şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanın uzun yıllardır polikistik böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini aktaran Sağır, bu hastalığın böbreklerin içinin kistlerle dolmasına ve devasa büyüklüğe yol açmasına sebep olduğunu vurguladı.

Sağır, şunları kaydetti:

"Normal insan böbreği 12 santim uzunluğunda, 120-150 gram ağırlığında olmasına rağmen hastamızın böbreği 36 santim uzunluğuna ve 6 kilo ağırlığına ulaşmıştı. Devasa büyüklükteki böbreği aldık. Bu kadar büyüğünü ilk defa aldık. Bu büyüklük hastanın nefes almada zorlanmasına, hatta yürümesini bile zorlaştırıyordu. İç organlarını bile tehlikeye sokuyordu. Hastayla görüşerek ameliyatın riskli olduğunu ama kliniğimizde yapabileceğimizi belirttik. Hasta da tüm riskleri göze alarak ameliyatı Mardin'de olmayı kabul etti. Ameliyat başarıyla geçti. Şimdi hastamız daha rahat nefes alabiliyor ve yürüyebiliyor. Operasyon 1,5 saat sürdü. Hastamız şu an gayet iyi."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil de böbreğin başarılı operasyonla çıkarıldığını belirterek, ameliyatı yapan ekiplere teşekkür etti.

Aynı hastalıktan 3 ağabeyini kaybetmiş

Böbreği alınan Aşar ise hastalığının 35 yaşındayken tespit edildiğini, ailenin genelinde bulunduğunu anlattı.

Aynı hastalıktan 3 ağabeyini kaybettiğine dikkati çeken Aşar, şöyle konuştu:

"Sonra hastalığın genetik olduğunu öğrendik. Bu kadar büyük bir böbreği görünce şok oldum. Allah'a şükür şu an kuş gibiyim. 3 metre yürüyemiyordum, nefes alamıyordum, hep acı çekiyordum. Şimdi rahat nefes alıyorum. Allah'a şükürler olsun kurtuldum."

Aşar, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Polikistik Böbrek Hastalığı, Operasyon, Ameliyat, Hastane, Böbrek, mardin, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:50. #7.12#
SON DAKİKA: Devasa Böbrek Ameliyatla Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.