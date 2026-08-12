Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, Yeni Parti Balıkesir Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili oldu

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediye Başkanı ve T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı Ali Kemal Deveciler, Yeni Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilliği görevine seçildi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi. Deveciler, meclisteki parti grubu çalışmalarının koordinasyonunu üstlenecek.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı'nın Grup Sözcüsü olarak görev yapacağı 94 üyeli Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Yeni Parti, 39 üye ile en fazla sandalyeye sahip parti konumunda bulunuyor.

MECLİSTEKİ SİYASİ DAĞILIM

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üye dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yeni Parti: 39

AKP: 28

CHP: 20

MHP: 3

Bağımsız: 3

İYİ Parti: 1