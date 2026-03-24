Devegeçidi Barajı\'ndaki Su Seviyesi Arttı

24.03.2026 12:11
Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi tahliye aşamasına ulaştı, yağışlar sevindirdi.

Diyarbakır'da Devegeçidi Baraj Gölü'nde su seviyesi "takviyeden" "tahliye" aşamasına ulaştı.

Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, göçmen kuşlardan balık türlerine, su kaplumbağalarından küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar birçok canlıya hayat kaynağı oluyor.

Son yıllarda iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmaya bağlı olarak kuraklık tehlikesi yaşanan baraj gölüne, Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezinin aldığı kararla DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce 2022 yılının temmuz ayında su takviyesi yapıldı.

Dicle Baraj Gölü'nden Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalı aracılığıyla 6 milyon kilovatsaat enerji kullanılarak taşınan 27 milyon metreküp su, hem 58 bin dekar alanda tarımsal sulama yapılmasını sağladı hem de birçok canlıya yaşam kaynağı oldu.

Baraj gölü mevsimsel yağışlarla bu yıl doldu

Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki su seviyesi kış aylarında düşen kar ve yağmur ile mart ayında etkili olan yağış sayesinde doldu.

Yaklaşık 4 yıl önce su takviyesi yapılan baraj gölünde olası taşkınlara karşı DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce bu ay iki kez dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi yapıldı.

Baraj gölündeki doluluk seviyesi ve 5 dolusavak kapağından 2'sinden tahliye edilen suyun oluşturduğu akım dronla görüntülendi.

"Irak'tan Basra Körfezi'ne kadar olan barajlarda da bunun etkisi hissedilecek"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, son dönemde düşen kar ve yağmurların kuraklığın baş gösterdiği bölgelerde ciddi bir rahatlama sağladığını söyledi.

Karakaş, Devegeçidi Baraj Gölü'ne geçmişte Dicle Baraj Gölü'nden su takviyesi yapıldığını anımsatarak, bu yıl ise dolan suyun tahliye edilmesi sürecinin yaşandığını belirtti.

Bunun yağışların fazla olmasından kaynaklandığını dile getiren Karakaş, "Bu oldukça sevindirici bir tablo." dedi.

Karakaş, yağışlardan dolayı tahliye edilen suyun sadece Devegeçidi'ni değil, aynı zamanda dolaylı olarak birçok nehir ve baraj gölünü de beslediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunun, Dicle Nehri üzerindeki baraj gölü ve irili ufaklı gölete de faydası olacak. Örneğin, Ilısu Baraj Gölü'nde de aynı şekilde su seviyesinde artış söz konusu olacak. Hatta ülkemizin sınırları dışındaki Irak'tan Basra Körfezi'ne kadar olan barajlarda da bunun etkisi hissedilecek. Bu artış pek çok canlıyı da olumlu yönde etkileyecektir. Yağışlar doğa, tarım, hayvancılık, bitki çeşitliliği, göçmen kuşlar gibi birçok alana katkı sağlayacaktır."

Karakaş, vatandaşlara su tahliyesi yapılan süreçte olası taşkınlara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"Bu baraj kaç yıldır böyle dolmamıştı"

Devegeçidi Baraj Gölü yakınında bulunan kırsal Avcısuyu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Mehmet Çetiner, 56 yaşında olduğunu ve uzun yıllardır baraj gölünde suyun doluluk seviyesinin üzerine çıktığını görmediğini söyledi.

Uzun süredir kuraklık sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden Çetiner, "Önceki yıllarda kuraklık oldu, Dicle Baraj Gölü'nden bizim baraja takviye yaptılar. Bu sene maşallah yağışlardan dolayı barajımız tam doldu. Köyü su basmasın diye suyu tahliye ediyorlar, önlem aldılar." dedi.

İbrahim Aslan da bu baraj gölünü yıllardır böyle dolu görmediğini anlatarak, "4 yıl önce su takviyesi yaptılar. Şimdi ise çok iyi durumda. Kuraklıktan dolayı köylüler korkudan buğday ekmişti. Şimdi ise mısır ekmek için hazırlık yapıyorlar. Yağmurlar bizim için mükemmel oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı İşte tribünde izediği isim Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar Özel ile Bahçeli yan yana Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana
Erol Köse hayatını kaybetti Erol Köse hayatını kaybetti

11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
