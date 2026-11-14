Devlet Bahçeli: "Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir" - Son Dakika
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Devlet Bahçeli: "Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir"

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Devlet Bahçeli: "Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz Kıbrıs Türk halkına esenlik ve refah diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

"15 KASIM 1983 TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

"Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi nişanesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum" ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: "15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hür yaşama azmini ve egemenlik hakkını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu ilan, nice fedakarlıklarla yoğrulmuş mücadelenin, sarsılmaz bir milli iradenin ve devletleşme kararlılığının tezahürüdür.

"KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, TÜRK MİLLETİNİN TARİHİ SORUMLULUĞUNUN MÜSTESNA BİR ESERİDİR" 

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü vakfeden Dr. Fazıl Küçük'ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi ve bu kutlu dava uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının en kıymetli kazanımı, milli egemenliğinin teminatı ve Türk milletinin tarihi sorumluluğunun müstesna bir eseridir. Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir.

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs'ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz Kıbrıs Türk halkına esenlik ve refah diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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