Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı - Son Dakika
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
04.03.2026 21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Haber Videosu

Bingöl'de Milli Emlak Dairesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde mesai saatinde odaların boş olduğunu belirten bir vatandaş, durumu kayda alarak valiliğe ve CİMER'e şikayet edeceğini söyledi.

Bingöl'de Milli Emlak Dairesi'nde mesai saatleri içerisinde memurların görevlerinin başında olmadığını ifade eden bir vatandaş o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ÜZERE BÜTÜN ODALAR BOŞ"

Mesainin saat 13.00'de başlaması gerektiğini ifade eden vatandaş, "Mesainin saat 13.00'de başlaması gerekirken gördüğünüz üzere bütün odalar boş. Ben bunu valiliğe ve CİMER'e atacağım" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İŞE HİÇ GİTMEYENLER BİLE VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Belki işe hiç gitmeyenler bile var. Maaşları nasıl olsa millet ödüyor", "Eğitim, sağlık dahil tüm memuriyet özelleştirilmelidir", "Bu durum ramazan ayına özel değil ve genelde hep böyleler", "İşe gitmeyip maaş alan daha çalıştığı kurumun yolunu dahi bilmeyen bir çok bankamatik personel var", "Devlet kurumları çürümüş durumda" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Aynen canı gönülden katılıyorum 23 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    curumusluk.. 16 1 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    namaz vakti gidersen öyle olur 1 3 Yanıtla
  • Arda_0535 Arda_0535:
    belediyede çalışan memurlar aynı bide maaş azmış gibi sosyal denge veriyorlar akşama kadar çay sigara doğru düzgün ise gelmiyorlar devlet bunları araştırsın artık 2 0 Yanıtla
  • 146314 146314:
    Çoğu ilde 13.30 mesai, karistirmis olmasınlar 0 2 Yanıtla
