Devlet Korumasındaki Kızlar Ragbi Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

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ŞADUMAN TÜRKAY/AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde devlet korumasında yetişen 15 genç kızdan oluşan Aile Sosyal Hizmetler (ASH Ragbi) Takımı, zorlu antrenmanlarla 2025'te yapılacak 18 Yaş Altı Türkiye Ragbi Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukları, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için her alanda destekliyor.

Sportif ve sanatsal alanlarda çocukların yeteneklerinin belirlenebilmesi amacıyla üniversiteler, federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapan Bakanlık, gelişimlerini desteklemek amacıyla bakım ve koruma altındaki tüm çocukları en az bir spor dalına yönlendiriyor.

Bu çocuklardan, Bakanlığa bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde devlet korumasında yetişen 18 yaş altı 15 kızdan oluşan Aile Sosyal Hizmetler Ragbi (ASH Ragbi) Takımı kuruldu.

Türkiye'de ilk olan bakanlığa bağlı kız ragbi takımı, 3 yıldır yarışmalara katılarak başarılarını artırmak için var gücüyle çalışıyor.

"Bu spor sayesinde meslek edinmelerini istiyorum"

Takım antrenörü Ebru Güdek Danışmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızların çok istekli ve hevesli olduğunu, yaklaşık 3 yıldır da yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Danışmaz, "U18 Türkiye şampiyonalarına katıldık, ilk 6'ya girdik. Çeyrek finallere çıkma şansımız oldu. Kadın takımı olarak ilk kadın takımı, İstanbul'da da bir erkek takımı var. Kızlar çok istekli. Ragbi sporu stres yönetimine, öfke kontrolüne, öz güven artırmaya çok katkı sağlıyor. Çok çalışıyoruz ve gerçekten başaracağız." diye konuştu.

Takımdaki kızlara önce üniversiteyi kazanma, sonra da ragbi antrenörü olma hedefi koyduğunu anlatan Danışmaz, "Hayatlarının devamında da sporu yapıp, spor sayesinde meslek edinmelerini istiyorum. Buradan çıkan sporcularım var onlara hakemlik belgelerini aldırdım. Mart'ta U18 kategorisinde Türkiye şampiyonasına katılacağız, ona hazırlanıyoruz. Güzel sonuçlar bekliyoruz. Yeni oyuncularımız var, kızlar istekli ve çalışmalarımız güzel gidiyor." dedi.

Genç kızlara ragbiyi denemelerini tavsiye eden Danışmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kişi kendisini denemeden ne yapacağını bilemez. Potansiyeli olup olmadığını bilemez. İlk etapta sert bir spor olarak geliyor ama kişinin zamanla naifliğini atmasını ve öz güvenini geliştirmesine de katkı sağlıyor. Kızlarımız zamanla hayata karşı da o narinliği atmış oluyor. Bu spor öz güvenlerini de geliştiriyor. Sporun sertliğiyle öz güvenini kazanıp hayatlarına o şekilde katkı sağlamış oluyor. Ragbi gelişmekte olan bir spor ve olimpik bir branş olduğu için olanakları çok fazla."

"Antrenör olup ben de sporcular yetiştirmek istiyorum"

Ablası da kendisi gibi devlet korumasında yetişen ve ragbi antrenörlüğü yapan ASH Ragbi Takımı oyuncularından 17 yaşındaki Açelya da bu sporla 2022'de tanıştığını söyledi.

Tanıtımları inceledikten sonra ragbinin dikkatini çektiğini aktaran Açelya, antrenmanlara katıldıkça bu sporun daha çok hoşuna gittiğini belirtti.

Açelya, 2022'de milli takım kampına davet aldığını fakat yaşı küçük olduğu için gidemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Denizli'deki Türkiye Şampiyonası'nda da 5'inci olduk. Milli takım kampına tekrar davet aldım. Bu sefer yaşım tuttuğu için gidebildim. 12. sınıfta üniversite sınavlarına hazırlık dönemimde Ebru hocam çok yardımcı oldu. Beni BESYO parkur sınavlarına hazırladı. Sınava girdim ve iyi bir puan aldım. Tercihimi çok istediğim Gazi Üniversitesine yaptım. Antrenör olup ben de sporcular yetiştirmek istiyorum. Devlet korumasındaki çocukları bu şekilde spor ile buluşturmak istiyorum."

Açelya, Mart 2025'te düzenlenecek 18 Yaş Altı Türkiye Ragbi Şampiyonası'nda derece yapmak istediğini dile getirdi.