Devlet Opera ve Balesi, İstanbul ve Efes Festivallerini 35 bin kişiyle tamamladı

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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ni 15 bin 264, Efes Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ni ise yaklaşık 20 bin 500 kişinin izlediğini bildirdi.

DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Uçan Hollandalı operası, çocuk operası Sihirli Flüt Tamino'nun Rüyası, Tan Sağtürk ile Bale Dünyası temsili, Zorba balesi, Madama Butterfly operası, Carmina Burana gibi eserlerin sahnelendiği, 6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Gala Gecesi ile son bulan festivalde, 15 bin 264 kişi eserleri izledi.

Öte yandan yaz aylarının klasikleşen festivallerinden Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali de bu yıl 7'nci kez yapıldı.

Yabancı konuk sanatçıların da yer aldığı, birbirinden seçkin eserlerin biletlerinin haftalar öncesinden tükendiği festival boyunca 7 eseri şu ana kadar yaklaşık 20 bin 500 kişi izledi. Bu sayı, Efes Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin tarihi rekoru oldu.

Efes Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen festival, yarın saat 21.00'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek Zorba balesi ile sona erecek.