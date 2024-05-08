Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın Anısına Konser Düzenlendi - Son Dakika
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Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan'ın Anısına Konser Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kurucusu İsmail Baha Sürelsan'ın ölümünün 26'ncı yılında düzenlenen konserde, sanatçının besteleri seslendirildi. Konserde, Sürelsan'ın yeğeni ve diğer sanatçılar da yer aldı.

08.05.2024 11:39  Güncelleme: 12:10
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın kurucusu Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, ölümünün 26'ncı yılında adına düzenlenen konserle anıldı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti, sanatçının bestelerini seslendirdi.

Sürelsan, ölümünün 26'ncı yılında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. "Sandal", "Güle Sor Bülbüle Sor" gibi eserleri Türk musikisine kazandıran sanatçı için İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti bir konser verdi.

YEĞENİ KATILDI

Konsere onur konuğu Sürelsan'ın yeğeni İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti ses sanatkarı ve İTÜ Devlet Konservatuvarı Emekli Öğretim Görevlisi Nurten Erpek ile öğrencileri, Avukat Alper Önder, Avukat Deniz Filiz, Doktor Mehmet Emin Kakan, Emekli TRT Spikeri Aynur Arslangiray da katıldı.

BESTELERİ SESLENDİRİLDİ

Şef Aydemir Tuncer yönetimindeki TSM İcra Heyeti tarafından verilen konserin ilk bölümünde Sürelsan'ın besteleri, ikinci bölümde ise öğrencilerin besteleri seslendirildi.

Konserin sonunda sanatçının yeğeni Nurten Erpek'e, saz sanatçısı Haydar Akdemir'e ve Şef Aydemir Tuncer'e gecenin anısına çiçek takdim edildi.

Devlet Sanatçısı İsmail Baha Sürelsan\'ın Anısına Konser Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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