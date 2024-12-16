Rizede Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

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RİZE'de devrilen motosikletin metrelerce sürüklenen sürücü E.D. yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağdatlı Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden E.D.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Metrelerce sürüklenip, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak duran motosikletin sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

HABER: Mehmet Can PEÇE - KAMERA: Rize,