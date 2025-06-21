"Devrim Arabaları" açık hava sinemasıyla TOGG sahipleri bir araya geldi - Son Dakika
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"Devrim Arabaları" açık hava sinemasıyla TOGG sahipleri bir araya geldi

"Devrim Arabaları" açık hava sinemasıyla TOGG sahipleri bir araya geldi
21.06.2025 23:30
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Sincan Belediyesi ve TOGG Team işbirliğiyle "Devrim Arabaları" açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Sincan Belediyesi ve TOGG Team işbirliğiyle "Devrim Arabaları" açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Sincan Park'ta, Türkiye'nin farklı illerinden gelen, yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg'un bulunduğu etkinlikte, vatandaşlar Türk otomotiv tarihine ışık tutan "Devrim Arabaları" filmini izledi.

Etkinliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli otomobil serüveninin çok eskiye dayandığını anımsatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu hayalin hiç kimseden çekinmeyen, geri durmayan, milli ve yerli bir duruşla gerçekleştirildiğini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde 80'in üzerinde yerli üretime ulaştığını söyleyen Ercan, "O zamanlar 'Bu radyatör peteğine benziyor' diye dalga geçenler vardı. Milli muharip uçağımızla alay edenler vardı. Ama şimdi o hava savunma sistemlerinin, uzun menzilli füzelerin, İHA'ların, SİHA'ların ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercan, Aselsan, TUSAŞ ve bu alandaki diğer firmalarda çalışan mühendislere duyduğu gururu da dile getirerek, "Yolculuğumuz burada bitmedi. En büyüğünü, en güzelini üreteceğiz. Amerika ne üretiyorsa ondan iyisini, Rusya ne yapıyorsa ondan iyisini yapacağız. Bu memleketin çocukları bunu yapmaya muktedirdir Allah'ın izniyle" dedi.

Konuşmasının ardından Ercan'a TOGG Team tarafından plaket takdim edildi.

Mor TOGG'a yoğun ilgi

Her renkten ve modelden yaklaşık 150 Togg'un bulunduğu alanda, Bursa'dan etkinlik için gelen Firdevs Çakar'ın otomobili yoğun ilgi gördü.

Çakar kendisini "mor hastası" olarak tanımlayarak, "Benim evim, iş yerim, her şeyim mor. Hayalim bir Togg alıp bunu mor yapmak ve hayalimi gerçekleştirmekti." dedi

Mor Togg'un trafikte büyük ilgi gördüğünü anlatan araç sahibi, "Yolda korna basanlar, polisler, çocuklar, herkes çok güzel tepkiler veriyor. 'Abla araban çok güzelmiş', 'Mor Togg da mı var?' diyorlar. Hatta bir gün yunus polisleri bile durdurdu. 'Ciddi mi, mor Togg çıktı mı?' dediler. Ben de 'Çıktı tabii' dedim. Çok güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

Çakar, TOGG Team'in etkinliklerine katılmaya devam edeceğini belirterek daveti için Sincan Belediye Başkanı Ercan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Devrim Arabaları' açık hava sinemasıyla TOGG sahipleri bir araya geldi - Son Dakika

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