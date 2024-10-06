Devrim Erbil\'in \'Muğla\'ya Sevgilerle\' Sergisi Açıldı

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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi'nin destek verdiği Uluslararası 31. Muğla Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında Ressam Devrim Erbil'in "Muğla'ya Sevgilerle" sergisi Sekibaşı Hamamı'nda açıldı. Sergiye sanatseverler, yoğun ilgi gösterdi.

Yaptığı minyatür resimlerini, dünyanın en seçkin sanat galerilerinde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Devrim Erbil'in "Muğla'ya Sevgilerle" isimli resim sergisinin açılışına sanatseverler, yoğun ilgi gösterdi. Sergiye katılanlar açılış töreni öncesinde Erbil'in eserlerini hayranlıkla inceleyerek bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Serginin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Kıymetli Prof. Dr. Devrim Erbil hocamızın bu özel sergisinin Sekibaşı Hamamı Kent Belleği'nde açılıyor olmasını çok değerli buluyoruz. Dünya kenti sloganıyla çıktığımız bu yolla ilçenin adının kültür ve sanatla anılmasını hedefliyoruz. Tüm sanatseverler bu sergideki eserleri derinlemesine inceleyecek ve resimlerin perspektifinde kaybolacaklar. Bu özel sergi kentimizin sanat hayatının çok önemli bir etkinliği olarak hafızalarda kalacak. Bu eşsiz sergiyi Muğla'ya taşıyan, bize yeni bir bakış açısı kazandıran Sayın Devrim Erbil hocamıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Devrim Erbil hocamızın bugün burada olması bu sergiyi burada açması Menteşe için önemli bir tarihtir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aras ve Başkan Köksal tarafından günün anısına Devrim Erbil'e kristal baca şeklinde teşekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra serginin açılışı Başkan Aras, Başkan Köksal, Erbil ve katılımcılar tarafından yapıldı.

Erbil'in "Muğla'ya Sevgilerle" sergisi, 15 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.