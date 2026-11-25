TAHRAN, 25 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ahmed Vahidi, İran'a karşı olası bir sonraki savaşın Batı Asya bölgesiyle sınırlı kalmayabileceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın salı günkü haberine göre, Vahidi başkent Tahran'da katıldığı bir törende yaptığı açıklamada, İran füzelerinin menzilinin artırılmasına yönelik coğrafi bir sınırlama bulunmadığını ifade etti.

Vahidi, "Bugün savaş bölgeyle sınırlı kalmayabilir. Savaş kabiliyetlerimiz, duyulan ihtiyaca ve sahip olunan kapasiteye göre genişletilecektir" dedi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi ise salı günü yaptığı açıklamada, İran güçlerinin menzilinin gerektiğinde nerede kurulmuş olursa olsun ABD üslerine ulaşacağını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusu donanmasından pazartesi ve salı günleri yapılan açıklamalarda, Hürmüz Boğazı'nda "kural ihlali yaparak" mayına çarpan dört petrol tankerinde patlamalar yaşandığı ve tankerlerin alev aldığı duyuruldu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin uyarılarını göz ardı ederek boğazdaki "yasak" rotalardan geçilmemesi uyarısında bulunan donanma, bu tür girişimlerin, "kural ihlali" ve "saldırı" güçleriyle işbirliği anlamına geldiğini belirterek, buna kararlılıkla karşılık verileceğini kaydetti.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta Tahran'a ve İran'ın diğer kentlerine ortak saldırılar düzenledi. İran ise İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki üslerine ve varlıklarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek karşılık verdi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı.