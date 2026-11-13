Deyr el-Belah'ta ateşkese rağmen İsrail ordusunun vurduğu evde 3 Filistinli öldü - Son Dakika
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Deyr el-Belah'ta ateşkese rağmen İsrail ordusunun vurduğu evde 3 Filistinli öldü

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Deyr el-Belah'ta bir daireyi topçu ateşiyle vurdu, biri çocuk, biri kadın 3 Filistinli öldü. Saldırıda çoğu çocuk 20 kişi yaralandı, gün içinde ölen Filistinli sayısı 6'ya yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu topçu ateşiyle Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan El-Kastal bloklarında bir daireyi hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, daha önce Gazze ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarla birlikte gün içinde yaşamını yitiren Filistinli sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.

Kaynak: AA
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