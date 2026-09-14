Deyrizor'da 19 yaşındaki genç çömlekçi, mesleğiyle kentin ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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Deyrizor'da 19 yaşındaki genç çömlekçi, mesleğiyle kentin ihtiyacını karşılıyor

Deyrizor\'da 19 yaşındaki genç çömlekçi, mesleğiyle kentin ihtiyacını karşılıyor
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Suriye'nin Deyrizor ilinde yaşayan 19 yaşındaki Hamad Yahya Casım, babasından öğrendiği çömlekçilikle bölgenin ihtiyacını karşılayıp kültürel mirası aktarıyor. Casım, ürünlerini başta Deyrizor olmak üzere Rakka ve Haseke'ye göndererek işini geliştiriyor.

Suriye'nin Deyrizor ilinde yaşayan 19 yaşındaki Hamad Yahya Casım, çocuk yaşta babasından öğrendiği geleneksel çömlekçilik mesleğini sürdürerek bölgenin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarıyor.

Çömlekçilikle 7 yaşında babasının atölyesinde tanışan Casım, yıllar boyunca babasının çalışmalarını izleyerek mesleğin inceliklerini kavradı.

Zamanla bu zanaata ilgi duyan Casım, bölgenin kimliğini yansıtan ürünler üretmeye başladı.

Çamura elleriyle şekil vermenin bugün kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü dile getiren genç zanaatkar, ürünlerini Suriye'nin birçok iline pazarlayarak işini geliştiriyor.

Casım'ın girişimi, Deyrizor'un doğusunda çömlekçilik alanında faaliyet gösteren ilk projeler arasında yer alıyor.

Deyrizor kırsalındaki atölyede babasıyla birlikte çalışan Casım, AA muhabirine, çömlekçiliğe olan tutkusunu ve projelerini anlattı.

Casım, bölgede çömlek üretiminin olmadığı dönemde ihtiyaç duyulan ürünlerin Halep başta olmak üzere Suriye'nin diğer illerinden getirildiğini söyledi.

Babasının 2013'te gerekli ekipmanları temin ederek üretime başladığını, kendisinin de bu süreçte mesleğe yöneldiğini belirten Casım, zanaatı öğrenmek için yaklaşık 3-4 yıl sabırla çalıştığını ve zamanla bu işin kendisine tutkuya dönüştüğünü dile getirdi.

Çocuk yaşta üretime başladığında bazı ürünleri yapmanın kendisi için zor olduğunu dile getiren Casım, deneyim kazandıkça daha büyük eserler ortaya koyabildiğini belirtti.

"Hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki fikrin ve çalışan bir zihnin olsun"

Genç zanaatkar, "Bir zamanlar bizim için büyük bir şey olan ürünleri zamanla üretmeye başladık. Aslında hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki fikrin ve çalışan bir zihnin olsun." dedi.

Casım, atölyede tek bir ürün üzerinde yoğunlaşmadıklarını, çömlekçiliğin farklı alanlarda üretime imkan tanıdığını ifade etti.

"Bu mesleğin verdiği mutluluk tarif edilemez"

Çamura elle şekil verirken üretim aşamasında yaşadığı duygunun ancak bu işi yapanlarca anlaşılabileceğini vurgulayan Casım, atölyede çalışmanın kendisi için "huzur" anlamına geldiğini dile getirdi.

Casım, "Bu mesleğin verdiği mutluluk tarif edilemez. Bu mutluluğu ancak bu işi yapan kişi hissedebilir. Size anlatmam mümkün değil. Oturup çalışmaya başladığınızda, etrafınızda kimse yokken sakin bir şekilde kendi işinizi yapmanın verdiği güzel bir his var." ifadelerini kullandı.

Deyrizor'un çömlek ihtiyacını karşılıyor

Ürettikleri ürünleri başta Deyrizor olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine gönderdiklerini anlatan Casım, Rakka kırsalı ve Haseke'den de müşterilerinin olduğunu aktardı.

Bölgedeki ihtiyacın önemli bir bölümünü karşıladıklarını belirten Casım, "Eskiden Deyrizor'daki insanlar ürünleri Halep'ten veya başka yerlerden getiriyordu. Şimdi buradan alıyorlar. Kendi şehirlerinden temin etmeleri onlar için daha yakın ve daha iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deyrizor'da 19 yaşındaki genç çömlekçi, mesleğiyle kentin ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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