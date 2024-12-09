Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerden sivillere saldırı

- Deyrizor'da PKK/ YPG'li teröristler sivillere ateş açtı: 3 ölü
DEYR EZ ZUR - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'da PKK/YPG'li teröristlerin protesto düzenleyen sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Deyrizor'da halk terör örgütünün kentten çıkması için protesto düzenledi. Yerel kaynaklar, terör örgütü üyelerinin protestocuları dağıtmak için sivillerin üzerine ateş açtığını belirterek, 3 sivilin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.
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