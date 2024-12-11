Deyrizor PKK/YPG'den Kurtarıldı

- Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Deyrizor muhalifler tarafından kurtarıldı
DEYR EZ ZUR - Suriye'de muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.
Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı.
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