Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı

18.03.2026 15:31
DMM, Türkiye'nin İsrail'e lojistik sağlayacağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sanal medya hesaplarında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İsrail'e lojistik sağlayacağı veya yabancı ülkelere ait silahların Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verildiği yönündeki iddiaların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askeri patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişi serbest bırakılmamış, aksine bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlanarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi hale getirilmiştir. Düzenleme, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla yapılmış olup, bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:05:36.
