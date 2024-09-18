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Dezenformasyon İddiaları Yanıltıcı

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız iddiaları yalanladı.

18.09.2024 12:48
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Almanya'nın Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattığı" ve " Japonya'nın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdiği" iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Merkez, Dezenformasyon Bülteni'nin 144. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Almanya, Schengen vizesi olsa bile Türk vatandaşlarına sınır kapılarını kapattı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Almanya'nın, Türk vatandaşlarına yönelik böyle bir kararı bulunmadığı bildirilen bültende, "Almanya'nın ülkemizdeki temsilciliklerinde vize randevu sistemi uygulanmaya devam etmektedir. Almanya'nın düzensiz göçle mücadeleyi gerekçe göstererek komşu ülke sınırlarında hayata geçirdiği pasaport kontrolü uygulamasının, kasıtlı şekilde manipüle edilerek sosyal medyada servis edildiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

"Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, iki ülke arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat edenlerin, 3 ay süreyle vizeden muaf olduğu anımsatıldı.

"Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i eksik okudu" iddiasının doğru olmadığı bildirilen açıklamada, bahse konu görüntülerde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasının önü ve arkası kesilerek bağlamından koparıldığının tespit edildiği vurgulandı ve Erbaş'ın, Yalova'da 6 Eylül'de bir cami açılışında, iddiaya konu cümleleri ezanda geçtiği haliyle telaffuz ettiği kaydedildi.

"Tokat Zile Cezaevi Lojmanında köpeğe şiddet uygulandı" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, "Cezaevi lojmanları bahçesinde bulunan farklı açıdan güvenlik kameralarının konuyla ilgili incelenmesi neticesinde; infaz koruma memurunun, lojmanın bahçesinde bulunan köpeğin havlaması üzerine çocuklara zarar vermemesi için elindeki sopayı korkutma ve uzaklaştırma amaçlı yere vurduğu, köpeğe şiddet uygulamadığı anlaşılmaktadır." bilgisi verildi.

Bakan Uraloğlu'nun cevabı bağlamından koparıldı

Bültende, "85 milyon vatandaşın verileri çalındı, BTK Google'dan yardım istedi" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı, Google'dan da yardım istenmediği bildirilen bültende, Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin soruya verdiği cevabın bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edildiği dile getirildi.

Bültende, bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiğine yönelik bulgular üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hukuki işlemlerin yapıldığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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