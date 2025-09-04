Dezenformasyon Uyarısı: Türkiye Adı Kullanıldı - Son Dakika
Dezenformasyon Uyarısı: Türkiye Adı Kullanıldı

Dezenformasyon Uyarısı: Türkiye Adı Kullanıldı
04.09.2025 22:20
DMM, İsrail'deki suikast haberiyle Türkiye'ye yönelik dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'deki bazı medya kuruluşlarında çıkan Türkiye'nin adının geçtiği suikast planı haberinin maksatlı bir dezenformasyon olduğunu açıkladı.

İSRAİL'DEN SKANDAL SUÇLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde Türkiye'nin adının geçmesinin, maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünü olduğunu bildirdi.

DMM: TÜRKİYE'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN MAKSATLI BİR DEZENFORMASYON

DMM'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

"YAKALANAN ŞAHISLARIN TÜRKİYE İLE BAĞLANTILARI YOK"

İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğunun bilindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye, İsrail

