Dezenformasyon Yasası'na İtiraz

10.04.2026 13:14
EMEP, Dezenformasyon Yasası'nın TCK'daki 217/A maddesinin kaldırılması için TBMM'ye teklif sundu.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, yasanın, yürürlüğe girdiği günden itibaren gazeteciler, sendikacılar ve muhalif kesimler üzerinde bir "cezalandırma tehdidi" haline geldiği belirtildi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifininin gerekçesinde, kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin, 2022 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, bu kapsamda TCK'ye eklenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun basın ve ifade özgürlüğünü kısıtladığı ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin toplumda "Sansür Yasası" olarak anıldığı ve özellikle gazeteciler başta olmak üzere muhalif kesimler üzerinde baskı yarattığı savunulan gerekçede, TCK 217/A maddesi çerçevesinde Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) raporlarına işaret edildi.

Gerekçede, MLSA'nın 2025 yılının şubat ayında yayınladığı "Sansür Yasasının Gölgesinde İfade Özgürlüğü Raporu"nda, yasanın uygulandığı ilk iki yılda 4 bin 590 kişi hakkında soruşturma açıldığı bilgisinin yer aldığı aktarıldı.

Gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın haberleri dolayısıyla, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'nun da "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklandıkları ifade edilen gerekçede, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü aykırı olduğu savunulan düzenlemenin, evrensel insan hakkı ilkelerine de aykırı olduğu vurgulandı.

AİHM kararlarına da değinilen gerekçede, yasanın gazeteciler, sendikacılar ve muhalif kesimler üzerinde bir "cezalandırma tehdidi", "susturma aracı" haline geldiği savunuldu.

Bayhan ve Karaca'nın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, TCK'ya eklenen 217/A maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
