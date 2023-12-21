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İstanbul'da DHKP-C üyesi Caner Koç yakalandı ve tutuklandı. - Son Dakika
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İstanbul'da DHKP-C üyesi Caner Koç yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul'da yapılan operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu Caner Koç, Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, tutuklandı.

21.12.2023 - 08:15,
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İSTANBUL'da emniyet ve MİT ekipleri yaptıkları ortak operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan Caner Koç'u Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından DHKP-C mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle uzun süredir aranan Caner Koç'un Sancaktepe'de kaldığı belirlendi. Ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra 17 Aralık Pazar günü, Caner Koç'u yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul\'da DHKP-C üyesi Caner Koç yakalandı ve tutuklandı.
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da DHKP-C üyesi Caner Koç yakalandı ve tutuklandı. - Son Dakika
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