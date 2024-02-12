Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources birleşiyor

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ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Diamondback Energy, petrol ve doğal gaz üreticisi Endeavor Energy Resources ile yaklaşık 26 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Diamondback Energy'den yapılan açıklamada, şirketin Endeavor Energy Resources ile birleşme anlaşması imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, Diamondback Energy'nin, Endeavor Energy Resources ile şirketin net borcu da dahil olmak üzere yaklaşık 26 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla birleşeceği aktarıldı.

Birleşme işlemi sonucunda Diamondback Energy'nin mevcut hissedarlarının kurulacak yeni şirketin yaklaşık yüzde 60,5'ine, Endeavor'un hissedarlarının da yaklaşık yüzde 39,5'ine sahip olmasının beklendiği kaydedildi.

ABD basınındaki haberlerde, Diamondback Energy ile Endeavor Energy Resources'un birleşmesi sonucu oluşan şirketin, Exxon Mobil ve Chevron'un ardından Batı Teksas ve New Mexico'daki Permiyen havzasındaki 3. büyük petrol ve gaz üreticisi olacağı belirtildi.