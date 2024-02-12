Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources birleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources birleşiyor

Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources birleşiyor

ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Diamondback Energy, Endeavor Energy Resources ile 26 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzaladı. Anlaşma sonucunda oluşacak şirket, Batı Teksas ve New Mexico'daki Permiyen havzasında Exxon Mobil ve Chevron'un ardından 3. büyük petrol ve gaz üreticisi olacak.

12.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Diamondback Energy, petrol ve doğal gaz üreticisi Endeavor Energy Resources ile yaklaşık 26 milyar dolarlık birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Diamondback Energy'den yapılan açıklamada, şirketin Endeavor Energy Resources ile birleşme anlaşması imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, Diamondback Energy'nin, Endeavor Energy Resources ile şirketin net borcu da dahil olmak üzere yaklaşık 26 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla birleşeceği aktarıldı.

Birleşme işlemi sonucunda Diamondback Energy'nin mevcut hissedarlarının kurulacak yeni şirketin yaklaşık yüzde 60,5'ine, Endeavor'un hissedarlarının da yaklaşık yüzde 39,5'ine sahip olmasının beklendiği kaydedildi.

ABD basınındaki haberlerde, Diamondback Energy ile Endeavor Energy Resources'un birleşmesi sonucu oluşan şirketin, Exxon Mobil ve Chevron'un ardından Batı Teksas ve New Mexico'daki Permiyen havzasındaki 3. büyük petrol ve gaz üreticisi olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Exxon Mobil, New Mexico, Teksas, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources birleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:51:50. #1.13#
SON DAKİKA: Diamondback Energy ve Endeavor Energy Resources birleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement