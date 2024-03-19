Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtım töreni Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin Marneuli'deki merkezinde düzenlendi.
Başkent Tiflis'ten yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan kentte yapılan törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ile TDV yetkilileri katıldı.
Yaklaşık 1300 aileye yardım kolisi ulaştırılacak
Marneuli'de yüzlerce aileye yardım kolisinin dağıtımının ardından AA muhabirine konuşan Göl, Gürcistan'da ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin yardım etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Marneuli dışında ülkenin Batum ile diğer şehir ve bölgelerinde ihtiyaç sahibi insanlara ramazan dolayısıyla yardım ulaştıracaklarını aktaran Göl, "Gürcistan'a 1300 civarında paket gönderildi. Bunun biz bölgelerde halka dağıtımını yapacağız. Bugün Marneuli şehrindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Batum ve bölgelerinde bulunacağız." dedi.
Göl yardım paketleri ulaştırılan insanlara Türk halkının selamını da ilettiklerini kaydederek, "İnşallah bu faaliyetimiz, iki ülkenin halkları arasındaki kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin gelişmesine ve pekişmesine destek olur." şeklinde konuştu.
Ayrıca Batum ve Tiflis'teki camilerde de iftar vermeye devam ettiklerini aktaran Göl, işbirliğinden dolayı Gürcistan Müslümanlar İdaresi yetkililerine de minnettar olduklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › DİB ve TDV, Gürcistan'daki İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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