Dibeybe ve Yerapetritis'ten Egemenlik Vurgusu

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesinde ülkelerin "ulusal egemenliğe saygısı" vurgulandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Dibeybe'nin başkent Trablus'taki Başbakanlık binasında Yerapetritis'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve hizmet alanlarında karşılıklı işbirliğini desteklemesi ele alındı.

Tarafların "ulusal egemenliğe saygı, iyi komşu ilişkilerinin sürdürülmesini" ve Libya ile Yunanistan halkının ortak çıkarlarına hizmet edecek doğrudan diyaloğun devam etmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Yunanistan hava sahasının Libya uçaklarına açıklaması ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlaması konularının da ele alındığı ifade edildi.

Öte yandan, Yunan Bakan Yerapetritis, Başbakan Dibeybe'nin ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de bir araya geldi.

Başkanlık Konseyinin Menfi ve Yerapetritis görüşmesine ilişkin açıklamasında, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik iş birliğinin ele alındığı ve Akdeniz'de istikrarı artırmak için ikili ilişkileri güçlendirilmesi konusunda ortak kararlılığın vurgulandığı belirtildi.

Libya, Yunanistan'ın tek taraflı adımlarına BM nezdinde cevap vermişti

Libya, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanlarında ihale duyurusuna çıkmasına Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden cevap vermişti.

Libya'nın BM Daimi Temsilciliği tarafından 20 Haziran'da BM Genel Sekreteri'ne iletilen ve 3 Temmuz'da da BM Genel Kurul belgesi olarak yayınlanan Notasında, Yunanistan'ın AB üzerinden ihaleye çıktığı deniz alanlarının bir kısmının Libya'ya ait olduğu bildirilmişti.

Libya'nın Notasında, "Libya Devleti Hükümeti, bu eylemi egemenlik haklarının açık bir ihlali ve herhangi bir yasal dayanağı veya ikili anlaşması olmayan tek taraflı bir önlem olarak değerlendirmektedir." ifadeleri yer almıştı.

Notada, Yunanistan'ın ihlalleri haritalar üzerinde görselleştirilmiş, Libya kıta sahanlığının kuzey dış sınırları eksiksiz olarak çizilmiş ve bu haritaların Türkiye ile Libya arasında 2019'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Muhtırasıyla çizilen sınırlarla örtüştüğü görülmüştü.

Libya'nın BM'ye kaydettirdiği ve hukuki pozisyonunu yansıtan Notasında, Yunanistan'ın Libya'nın deniz sınırları içinde daha önce de yasa dışı arama ruhsatları tahsis ettiği hatırlatılmış ve Fransız "Total" ile Amerikan "ExxonMobil" şirketlerine verilen ruhsatlara da atıf yapılmıştı.

Yunanistan 1970 ve 80'lerde de Ege'de herhangi bir sınırlandırma olmamasına rağmen, ruhsat sahaları ilan etmiş ancak Türkiye'nin tepkisiyle karşılaşmıştı. Uluslararası Adalet Divanı, Yunanistan'ın bu iddialarının geçerli olmadığına hükmetmişti.