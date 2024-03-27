Diyarbakır\'ın Eğil ilçesinde fosil yakıtlı tekneler yerini güneş enerjili teknelerle değiştirildi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü Havzası'nda kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen proje ile taşımacılıkta fosil yakıtla çalışan teknelerin yerini, enerjisini güneşten alan elektrikli tekneler aldı.
Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin defnedildiğine inanılan, manevi ikliminin yanı sıra Dicle Baraj Gölü'nde yapılan su sporları ve tekne turlarıyla dikkat çeken Eğil, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.
İlçenin yerli ve yabancı turist potansiyelinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra kentin önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü Havzası'nın temiz kalmasına da özen gösteriliyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı" kapsamında Eğil'de 1 Nisan 2022'de fosil yakıtlı tekne taşımacılığı yasaklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Eğil Kaymakamlığı ve belediyesi işbirliğinde Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle 6 tekne hazır hale getirildi. Güneş enerjisiyle hizmet verecek her biri 12 kişilik teknelerle taşımacılığa başlanacak.
Deneme seferi yapılan çevre dostu teknelerin nisandan itibaren yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulması planlanıyor.
"Diyarbakır'ın büyük oranda içme suyunu karşılayan bu havzayı temiz tutacağız"
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Volkan Hülür, AA muhabirine, Eğil'in hem bölgede hem de Diyarbakır'da gözde bir ilçe olduğunu söyledi.
İlçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Hülür, evleri beyaza boyadıklarını, sokakları da yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektirebilecekleri bir ortam haline getirdiklerini belirtti.
Hülür, ilçeyi hem ülkede hem de dünyaya tanıtabilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Valilik, Eğil Kaymakamlığı ve belediyesi işbirliğiyle yaklaşık 1 milyar lira bütçe ile bir proje başlattıklarını dile getirerek, "Yakın zamanda başlayacak projemiz ile baraj çevresi, peygamberler tepesi, Eğil Kalesi ve Kral Mezarları'nı da kapsayacak şekilde buraları sıfırdan dizayn edeceğiz ve misafirlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.
Eğil'de doğa ve su sporlarının da yapıldığına işaret eden Hülür, hayata geçirilen proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Diyarbakır'ın içme suyunu karşılayan Dicle Barajı Gölü havzasını fosil yakıttan da temizlemek istediklerini aktardı.
Hülür, "Bu projeyle teknelerimizi elektrikli hale çevirdik. Projemizde sona gelindi. 6 teknemiz teslim edildi. Nisan ayı içerisinde 6 elektrikli teknemizi misafirlerimizin hizmetine sunarak Diyarbakır'ın büyük oranda içme suyunu karşılayan bu havzayı temiz tutacağız." diye konuştu.
Elektrikli tekne sayısı 25'e çıkarılacak
Projeyle birlikte hem içme suyu havzasını koruduklarını hem de çevre dostu teknelerle turizmi canlandıracaklarını belirten Hülür, tekne sayısını yakın zamanda 25'e çıkarmayı düşündüklerini ifade etti.
Hülür, şunları söyledi:
"Eğil özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da yapacağı projelerle yakın zamanda hem bu bölgede hem Türkiye'de hem de tüm dünyada bilinen bir ilçe haline gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve belediye olarak yaptığımız tüm projeler sonrasında ilçemize şu anda yaklaşık 400 bin turist geliyor. Ancak hedefimiz 1 milyon turistin gelmesi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ilçemize 1 milyar lira bütçe ayırdı ve bunun lansmanı da yapıldı. Bu projeyle yurt dışından gelen misafirlerimizi de ağırlamış olacağız."
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