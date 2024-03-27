Dicle Elektrik, seçimlerde enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracak

Dicle Elektrik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracağını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
Olası aksaklıklara anında müdahale edebilmek için sahada 1387 personelden oluşan 535 ekip kurulacağı aktarılan açıklamada, ekiplerin Dicle Elektrik Koordinasyon Merkezi organizesinde hareket edeceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin problemsiz yürütülebilmesi için şebekeye ait alternatif besleme hatlarının sürekli hazır tutulduğunu aktardı.
Can veya mal güvenliğini tehdit eden durumlar haricinde planlı elektrik kesintilerinin yapılmayacağını ifade eden Tüzün, şu değerlendirmede bulundu:
"Ayrıca, seçim kurullarıyla yapılan görüşmeler ve olası ihtiyaçlar için mobil jeneratör desteği sağlanacak. Şirketin sorumluluk alanındaki 96 ilçe seçim kurulunda toplam 477 personel görev alacak. Toplam 246 kritik noktada, muhtemel olumsuz durumlara karşı koruyucu önlemler alındı. Herhangi bir kesinti durumunda müdahale edilmek üzere 26 jeneratör hazır tutuluyor.??????? Bu merkez, bir genel müdür yardımcısının liderliğinde, bir müdür ve bir yönetici olmak üzere üç kişilik bir ekip tarafından yönetilecek. Ek olarak, 6 farklı lokasyonda, yönetici ve mühendis pozisyonlarında toplam 18 personel görev alacak. Merkez, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ) tarafından kurulan kriz merkezi koordinasyonuyla, oy kullanımı ve sayım işlemleri sırasında faaliyet gösterecek. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, 30 Mart Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayıp, 1 Nisan'da saat 17.00'ye kadar, yani işlemler tamamen sona erene kadar sorumluluk alanımızda tam teyakkuz halinde olacağız."
Son Dakika › Güncel › Dicle Elektrik, seçimlerde enerji kesintisi yaşanmaması için Koordinasyon Merkezi kuracak - Son Dakika
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) bölgedeki yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları yapılmaktadır. Merkezde tedavi altına alınan hayvanlar, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılmaktadır. Avcılar tarafından vurulan yaban hayvanlarına dikkat çeken yetkililer, bu hayvanların eko sistemde önemli bir denge unsuru olduğunu ve silah kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir.
Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en düşük olan il Şırnak olarak belirlendi. Yaşlıların büyük çoğunluğu kendini mutlu hissederken, yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il ise Diyarbakır oldu. Araştırma ayrıca Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 67. sırada yer aldığını gösterdi.
Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ekrem Çetin Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 46 yıllık 8 katlı bir bina yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, binanın deniz kumu ile yapıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, araçlar, para ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan ayında en sakin günlerini yaşıyor. Tatilcilerin hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği park, bugün sessizliğe büründü. Misafirler, doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in Yenişehir Heykel Meydanı'ndaki halk buluşması mitinge dönüştü. Binlerce vatandaş meydanda toplanarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde Bozbey'i karşıladı.
Tekirdağ'da ramazan ayında tezgahların gözdesi çipura ve levrek oldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazanda daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi. Balıkçılar taze balık için avlanmaya devam ediyor. Çipura ve levrek, tezgahlarda 300 liradan satışa sunuluyor.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?