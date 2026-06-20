Dicle Üniversitesi Futsal Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Üniversitesi Futsal Takımı Şampiyonluk Peşinde

Dicle Üniversitesi Futsal Takımı Şampiyonluk Peşinde
20.06.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi Futsal Takımı, Türkiye Üniversiteler Arası Futsal Şampiyonası'nda 3. oldu ve yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor.

Türkiye Üniversiteler Arası Futsal Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Dicle Üniversitesi (DÜ) Futsal Takımı, yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2-10 Mayıs'da Adana'da düzenlenen ve Süper Lig'de yer alan 25 üniversite takımının katıldığı Ünilig Salon Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden DÜ Futsal Takımı, üçüncülük elde etti.

Eylül ayında başlayacak olan sezonun hazırlıklarına ara vermeden başlayan takım, haftanın belirli günlerinde DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) spor salonunda antrenörler eşliğinde önümüzdeki sezon şampiyonluk için yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

"Ülkemize, milli takıma sporcu vererek hizmet etmek istiyoruz"

Takım antrenörü ve BESYO??????? Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Savaş Ayhan, AA muhabirine, kendi öğrencilerinden oluşan yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyledi.

Müsabaka listesine 14 kişi yazabilmelerine rağmen 25 kişilik hazır bir kadroyla çalıştıklarını belirten Ayhan, takımın haftanın iki, bazen de üç günü antrenman yaptığını bildirdi.

Çok yetenekli sporcularının bulunduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Hem okuyorlar hem üniversitenin sportif faaliyetlerine katılarak ülkemize ve ilimize faydalı olmaya çalışıyorlar. Takımda milli sporcularımız da var. Biz bu konuda da iddialıyız. Aynı zamanda ülkemize, milli takıma sporcu vererek hizmet etmek istiyoruz. Türkiye 3'üncüsü olduk. Bu bizim için ciddi bir başarıydı ama bizim asıl hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor çünkü bizim bir amacımız var. Şampiyon olup ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak. Türkiye şampiyonu olan takım daha sonra üniversitemizi UEFA Ligi maçlarında temsil etme şansına sahip oluyor. Bu konuda üniversite yönetimi ciddi destek görüyoruz. Bu da inancımızı ve cesaretimizi arttırıyor."

"Bu sezon hedefimiz birinci olmak"

Milli sporcu BESYO Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Rıdvan Baydan (26) da bu yıl elde ettikleri üçüncülüğün kendilerine büyük bir tecrübe kattığını söyledi.

Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon için motivasyonlarının tam olduğunu dile getiren Baydan, "Önümüzdeki sezon Allah'ın izniyle birinci olup, Dicle Üniversitesini en iyi yere yerleştireceğiz. Bir yandan derslere giriyoruz bir yandan da takımla antrenmanlara çalışıyoruz. Bu sezon hedefimiz birinci olmak." ifadelerini kullandı.

"Hazırlıklarımızı yapıp birinci olacağız"

Takımın oyuncusu ve BESYO Antrenörlük Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kadircan Altun da şampiyonluk yolunda ciddi fedakarlıklar yaptıklarını dile getirdi.

Hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini belirten Altun, şunları aktardı:

"Hedefimiz şampiyon olup ülkemizi ve üniversitemizi daha iyi tanıtabilmek. Hazırlıklarımızı yapıp birinci olacağız ve Avrupa'ya gideceğiz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bazı şeylerden feragat ediyoruz. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Hocalarımız da sağ olsun bizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman arkamızdalar, yanımızdalar. Onlar da bize tam güveniyor."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi Futsal Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:32:27. #7.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi Futsal Takımı Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.