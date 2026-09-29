Dicle Üniversitesi\'nde 25 ülkeden katılımlı su yönetimi konferansı başladı

Diyarbakır'da 25 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi" konferansı başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tarafından 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, konferansın kentte düzenlenmesini önemsediğini söyledi.

Küçük, şunları kaydetti:

"Bireysel anlamda suyun israf edilmemesi gerektiği gibi şehirlerimizde su varlıklarını korumayı, suyun akıllı yönetimini benimsemeyi, atık suyun geri dönüşümünü de eyleme dökmeliyiz. Suyun sürdürülebilirliği adına ise DİSKİ Genel Müdürlüğü, merkez içme suyu arıtma tesisi sahasında yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla 2. Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni inşa ediyor. Tesis tamamlandığında kentin günlük içme suyu arıtma kapasitesi 260 bin metreküpten 520 bin metreküpe, yani iki katına çıkacak. Bu artış, kuraklığın ve şehirleşmenin yarattığı ani yüklere karşı sistemi daha dayanıklı kılacak."

Küçük, konferanstan çıkacak bilimsel sonuçlar, yol haritaları ve politika önerilerinin yerel yönetim uygulayıcılarının yolunu aydınlatacağını belirtti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da bölgenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Dicle Üniversitesinin, suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin bilimsel çalışmaların uygulamayla buluşabileceği önemli bir coğrafyada bulunduğunu belirtti

Eronat, "Konferansta bilimsel tartışmaların yalnızca akademik literatüre değil, bölgemizin ve ülkemizin su yönetimine, tarımsal üretimine ve sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlamasını temenni ediyorum. Konferans süresince sürdürülebilir su kaynakları yönetiminden iklim değişikliği ve kuraklığa, tarımsal sulamadan akıllı ve dijital su sistemlerine, su politikalarından karar destek sistemlerine, toprak ve su yönetiminden atık suların yönetimine kadar çok geniş bir bilimsel çerçevede önemli çalışmalar ele alınacaktır. Burada ortaya çıkacak görüşlerin, yeni araştırma sorularına, ortak projelere ve uzun vadeli bilimsel işbirliklerine dönüşmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Öner Çetin ise kuraklık ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri ile bilim temelli, bütünleşik ve uyarlanabilir su politikalarının önemi hakkında bilgi verdi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Özdemir de Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarım ve su kültürüne dikkati çekerek, Çayönü, Karacadağ ve Hevsel Bahçeleri üzerinden bölgenin tarımsal mirasını anlattı.

Konuşmaların ardından konferansa katkılarından dolayı bazı kurum temsilcilerine plaket takdim edildi.

2 Ekim'e kadar sürecek olan konferansta, "sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, iklim değişikliği ve kuraklık, tarımsal sulama, akıllı ve dijital su sistemleri, su politikaları, toprak ve su yönetimi ile atık suların yönetimi" konularında oturumlarda sunumlar yapılacak.

Konferansa, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, farklı ülkelerden üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.