 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dicle Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Dicle Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anma programı düzenlendi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle düzenlenen programda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında anıldı. Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Dicle Üniversitesi\'nde Mehmet Akif Ersoy anma programı düzenlendi
26.12.2023 - 16:22,  Güncelleme: 16:24
Abone Ol

Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle düzenlenen programda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında anıldı.

DÜ yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yıl dönümünde minnetle ve şükranla andıklarını belirtti.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Mehmet Akif Ersoy'un herkese örnek teşkil eden şahsiyeti ile de anılmayı anlaşılmayı hak eden fikir, sanat ve mücadele insanı olduğunu ifade etti.

Edebiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Doç. Dr. Salih Erpolat da Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına ilişkin bilgiler verdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dicle Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Edebiyat, Rektör, Edebiyat, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anma programı düzenlendi - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement