Dicle Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dicle Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti

Dicle Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e saldırılarını protesto etti

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti. Öğrenciler, İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. İsrail'in Filistin'de her gün yeni katliamlar yaptığı belirtilerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdılar.

29.05.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

DÜ Hukuk Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı, tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan 2. sınıf öğrencisi Mehmet Sımak, İsrail'in Filistin'de kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden hergün yeni katliamlar yaptığını söyledi.

İsrail'in "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan Filistinlilerin üzerine bombalar yağdırdığını ifade eden Sımak, saldırılarda masum insanların katledildiğini belirtti.

Sımak, şunları kaydetti:

"Özellikle yaralıların, yaşlıların, hastaların, çocukların ve kadınların çatışma bölgelerinden uzaklaştırılarak güvenli bölgelere ulaşması ve bu bölgelerdeki her türlü askeri faaliyetin tamamen yasaklanması gerekmektedir. İsrail'in sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar uluslararası hukuka aykırı. İsrail'in Refah bölgesinde yerlerinden edilen Filistinli sivillere düzenlediği saldırılar açıkça uluslararası hukuk normlarına aykırılık teşkil etmektedir. Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik sistematik ve yaygın biçimde gerçekleştirdiği, soykırım ve savaş suçu teşkil eden saldırılarını durdurmak adına tüm uluslararası aktörleri inisiyatif almaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Filistin, İsrail, Refah, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: Dicle Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement