Dicle Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e saldırılarını protesto etti

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.

DÜ Hukuk Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen sivillerin yaşadığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı, tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan attı.

Öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan 2. sınıf öğrencisi Mehmet Sımak, İsrail'in Filistin'de kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden hergün yeni katliamlar yaptığını söyledi.

İsrail'in "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan Filistinlilerin üzerine bombalar yağdırdığını ifade eden Sımak, saldırılarda masum insanların katledildiğini belirtti.

Sımak, şunları kaydetti:

"Özellikle yaralıların, yaşlıların, hastaların, çocukların ve kadınların çatışma bölgelerinden uzaklaştırılarak güvenli bölgelere ulaşması ve bu bölgelerdeki her türlü askeri faaliyetin tamamen yasaklanması gerekmektedir. İsrail'in sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar uluslararası hukuka aykırı. İsrail'in Refah bölgesinde yerlerinden edilen Filistinli sivillere düzenlediği saldırılar açıkça uluslararası hukuk normlarına aykırılık teşkil etmektedir. Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak, İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik sistematik ve yaygın biçimde gerçekleştirdiği, soykırım ve savaş suçu teşkil eden saldırılarını durdurmak adına tüm uluslararası aktörleri inisiyatif almaya davet ediyoruz."