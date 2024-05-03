Afrika'dan Diyarbakır'a Gelen Arı Kuşları Dicle Vadisi'ni Renklendiriyor - Son Dakika
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Afrika'dan Diyarbakır'a Gelen Arı Kuşları Dicle Vadisi'ni Renklendiriyor

Afrika\'dan Diyarbakır\'a Gelen Arı Kuşları Dicle Vadisi\'ni Renklendiriyor

Afrika'dan Diyarbakır'a gelen ve üreme dönemini Dicle Vadisi'nde geçiren arı kuşları, doğayı renklendiriyor. Dicle Vadisi, Anadolu toprakları üzerinde bulunan kuşların göç yolu ve üreme sahası olarak hizmet veriyor. Arı kuşları, renkli tüyleriyle dikkat çekiyor ve ilkbaharda Dicle Vadisi'ne misafir oluyor. Dicle Vadisi, tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri ve Kırklar Dağı gibi önemli bölgeleri içerisinde barındırarak, arı kuşlarıyla renkleniyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, arı kuşlarının tabiatın dengesine önemli katkıda bulunduğunu belirtiyor. Arı kuşları, Dicle Vadisi'nde kuluçka dönemini geçirerek yavrularını büyütüyor ve sonbaharda tekrar Afrika'ya göç ediyor.

03.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:12
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Afrika'dan Diyarbakır'a gelen ve üreme dönemini Dicle Vadisi'nde geçiren arı kuşları doğayı renklendirdi.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, aynı zamanda birçoğuna da konaklama ve üreme sahası oluyor.

Bu kuş türlerinden biri de renkli tüyleri ile dikkat çeken arı kuşları.

Kış aylarını Afrika'da geçiren arı kuşları ilkbaharda Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nin misafiri oluyor.

8 bin yıldır tarımın yapıldığı, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve türkülere konu olan Kırklar Dağı'nın da yer aldığı Dicle Vadisi ilkbaharda arı kuşları ile renkleniyor.

Üreme dönemini, eklem bacaklılardan sürüngenlere, su samurlarından Fırat kaplumbağalarına kadar çok sayıda türe ev sahipliği yapan ve Dicle Nehri'nden beslenen vadide geçiren kuşlar, sonbaharda yeniden Afrika'ya göç ediyor.

"Tabiatın dengesine çok önemli katkıda bulunuyorlar"

20 yılı aşkın süredir bölgede biyolojik çeşitlilik ve göçmen kuşlar üzerine çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Dicle Vadisi'nin binlerce yıldır sadece insanlar için değil hayvanlar için de yaşam kaynağı olduğunu söyledi.

Vadinin çok nadide bir yer olduğunu ifade eden Kılıç, "Sunulan bu imkanlar bir cennet, doğal park olarak değerlendirilebilir. Büyük bir zenginliğe sahibiz. Burada 300'e yakın tür barınıyor. Bunların bir kısmı burada göç zamanı bulunuyor. Bir de üreyenler var. Bu mevsimde çok nadide türlere sahibiz." dedi.

Kılıç, Dicle Vadisi'nin özel misafirlerinden birinin de arı kuşları olduğunu belirtti.

"Arı kuşları yöre halkı tarafından şah-ı bülbül olarak adlandırılıyor. Yöresel türkülerde de adı bu şekilde geçmekte. Böceklerle besleniyor ve arıları bulunca onları da yiyorlar. Aşırı üreyen böcekleri tüketerek tabiatın dengesine çok önemli bir katkıda bulunuyorlar." diyen Kılıç, arı kuşları için bu dönemin kuluçka zamanı olduğunu söyledi.

"Yavrularını burada büyütüyorlar"

Kılıç, nehre çok yakın dik yerlerde kuluçkaya yatıp 5 ila 8 yumurta yapıyorlar. Yavrularını burada büyütüyorlar. Daha sonra sonbaharda burayı terk ediyorlar." diye konuştu.

Arı kuşlarının çok nadide ve özel bir tür olduğunu, renkli tüyleri bulunduğunu, seslerinin cezbedici olduğunu dile getiren Kılıç, Dicle Vadisi'nde kuş türlerini gözlemlemek isteyenlerden hayvanların yaşam hakkına saygı göstermelerini beklediklerini de belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrika'dan Diyarbakır'a Gelen Arı Kuşları Dicle Vadisi'ni Renklendiriyor - Son Dakika

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