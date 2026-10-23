Didim açıklarında lastik bottaki 40 kaçak göçmen, 19\'u çocuk, yakalandı

Didim açıklarında lastik bottaki 40 kaçak göçmen, 19'u çocuk, yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik botta tespit edilen 19'u çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e gönderildi.
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bottaki 19'u çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Didim açıklarında 21 Ekim günü saat 05.50 sıralarında lastik bot içerisinde, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bottaki 19'u çocuk toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?