Didim Belediye Başkanı, CHP\'li Belediye Başkanları Toplantısına Katıldı

(BALIKESİR) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Bandırma'da gerçekleştirilen CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısına ilişkin olarak, "Bu buluşmalar, hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de dayanışmamızı güçlendiriyor. Ayrıca yapmamız gereken doğru işleri kaynağından öğrenme fırsatı sunuyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla, nüfusu 100 binin üzerinde olan CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, toplantı sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerin bir araya gelmesini çok kıymetli bulduğunu belirtti. Gençay, Bandırma Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'na teşekkür ederek, "Yüzü aşkın belediye başkanını bir araya getirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Toplantı hem çok verimli hem de çok olumlu geçiyor. İhtiyacımız olan bilgilere burada ulaşıyoruz" dedi.

Bu tür organizasyonların yerel yönetimler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gençay, "Bu buluşmalar, hem birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor hem de dayanışmamızı güçlendiriyor. Ayrıca yapmamız gereken doğru işleri kaynağından öğrenmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde kentteki hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Gençay, "Turizm kentiyiz. Hazırlıklarımız bitti. Misafirlerimizi bekliyoruz. Sahillerimizde, otellerimizde, ören yerlerimizde ve tarihi yerlerimizde gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Mutlu, huzurlu ve her bütçeye hitap edecek tesislerimiz şu an için hazır" diye konuştu.