Didim Belediye Başkanı Gençay, Sodem Başkan Yardımcılığı Görevine Seçildi - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Gençay, Sodem Başkan Yardımcılığı Görevine Seçildi

16.06.2026 14:31  Güncelleme: 15:07
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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ankara'da düzenlenen SODEM Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Gençay, seçimin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi.

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ankara'da gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Ankara'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen SODEM Olağan Genel Kurulu'na, Türkiye'nin farklı kentlerinden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Genel kurulda, SODEM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hatice Gençay tarafından 2024-2026 dönemi faaliyet raporu üyelere sunuldu. Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde Gençay, SODEM Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

ÖZEL İLE BİR ARAYA GELİNDİ

Yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, halkçı belediyecilik anlayışının geliştirilmesi ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı kurulda, sonraki döneme ilişkin yol haritası da ele alındı. Gençay, SODEM Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetimlerin çalışmaları, belediyeler arası iş birliği ve sonraki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençay, SODEM Başkan Yardımcılığı görevine seçilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Güvenleri için tüm üyelerimize teşekkür ediyor, halkçı ve sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını daha da ileri taşımak için çalışmayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı Gençay, Sodem Başkan Yardımcılığı Görevine Seçildi - Son Dakika

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