Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yazarlar Festivali'nde usta yazarlar ile buluştu

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yazarlar Festivali'nde usta yazarlar ile bir araya geldi.

Bu yıl Didim'in Altınkum Yalı Caddesi'nde 20'nci kez kapılarını açan Yazarlar Festivali, Türk edebiyatının önde gelen kalemlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivale katılan Başkan Gençay da Ayşe Kulin, Mustafa Balbay, Erdinç Utku ve Öznur Kalendar ile buluştu.

Yazarlar ve festivale katılan vatandaşlar ile sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunan Gençay, "Bu yıl 20'incisini gerçekleştirmiş olduğumuz festivalimizde değerli yazarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir sonraki Yazarlar Festivali'mizde edebiyat tutkumuzu daha da büyüterek, bayrağı bir kez daha devralacağız. Edebiyat mirasımıza sahip çıkacak; kentimizi edebiyat şehri haline getireceğiz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Didim benim evim, sizde benim ailemsiniz" dedi.