Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mersindere Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Mahallemi Dinliyorum" buluşmaları kapsamında Mersindere Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Gençay, "Mersindere Mahallesi'nde temizlik işlerinden sosyal donatı alanlarına kadar her alanda geliştirmek için birlikte çalışacağız" dedi.

Didim Belediyesi tarafından başlatılan "Mahallemi Dinliyorum" buluşmaları kapsamında Başkan Hatice Gençay, Mersindere Mahallesi sakinleri ile buluştu. Vettur Sitesi'nde düzenlenen buluşmaya, Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, Engin Topal, meclis üyeleri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu toplantıda, mahalle halkının sorunlarını dinleyip, çözüm önerileri sunan Başkan Hatice Gençay, kendisine iletilen şikayetleri de tek tek not aldı.

"Kentimizin her mahallesi bizim için kıymetli"

Didim Belediyesi'nin hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale gelmesi için vatandaşların görüşlerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek, çözüm önerileri bulmak amacıyla başlatmış olduğumuz mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kentimizin her mahallesi bizim için kıymetli. Mersindere Mahallesi'nde temizlik işlerinden sosyal donatı alanlarına kadar her alanda geliştirmek için birlikte çalışacağız. Katılımcı demokrasi anlayışıyla Didim'i halkımızla birlikte yönetiyoruz" dedi.

Buluşmaya katılan vatandaşlar da sorunlarını doğrudan Başkan Gençay'a iletme imkanı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Gençay, sorunların kısa sürede giderilmesi için çalışmaların başlayacağını ifade etti.