Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Vatandaşlarla Buluştu

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(AYDIN)- 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları kapsamında Altınkum Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı tespit ediyor, çözüm konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları, Altınkum Mahallesi'nde devam etti. Proje kapsamında Altınkum Mahallesi'nde bir kafeteryada gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ile Kaan Topçuoğulları, Altınkum Mahalle Muhtarı Mustafa Tıkkın, Belediye Meclis üyeleri, Belediye birim amirleri ve Altınkum Mahallesi sakinleri katıldı. Vatandaşların büyük katılım gösterdiği toplantıda, Başkan Gençay, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyip notlar aldı.

Belediye'nin yaptığı çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri bulmak amacıyla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı tespit ediyor, çözüm konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.