Didim Belediye Başkanı'na Kurşunlama Tehdidine Tepkiler - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı'na Kurşunlama Tehdidine Tepkiler

Didim'de gerçekleşen kurşunlama olayı sonrası Tüm Bel Sen, Tüm Yerel Sen ve DİSK Genel İş üyeleri, Belediye Başkanı Hatice Gençay'a destek vermek için toplandı. Gençay, birlik ve dayanışma mesajları vererek, tehditlerin kendilerini yıldırmayacağını belirtti.

06.12.2024 14:24  Güncelleme: 15:21
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(AYDIN) - Tüm Bel Sen, Tüm Yerel Sen ve DİSK Genel İş Didim temsilcileri ile üyeleri, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın evinin yakınlarında geçen günlerde gerçekleştirilen kurşunlama olayına tepki gösterdi. DİSK Genel İş üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Bizler doğruyu kararlı bir şekilde yaptığımız sürece her zaman dayanışma içinde olacak; birlik olma aşkımızı, aile duygumuzu yıkamayacak ve bu saldırılar bizleri yıldıramayacaktır" denildi.

Tüm Bel Sen, Tüm Yerel Sen ve DİSK Genel İş Didim temsilcileri ile üyeleri, Başka Gençay'a destek açıklaması yaptı. Didim Belediyesi bahçesinde DİSK Genel İş üyeleri tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda ülkemizin üzerinde dolaşan karanlık bulutlar, güzel Didim'imizde de görevini şerefle, gururla ve başarıyla yürüten belediyemiz ve bu onurlu bayrağı gecesini gündüzüne katarak, aşkla yöneten Belediye Başkanımız Sayın Hatice Gençay üzerinde de etkisini göstermiştir. Bu uğurda kendisini, ailesi olan biz Didim Belediyesi işçileri olarak bugün değil her zaman onun yanında olduğumuzu, ona bağlılığımızı ve bu yolda asla yalnız yürümeyeceğini hatırlatmak istediğimiz için buraya toplandık. Bu tür yıldırmalar ve saldırılar ne ilk ne de son olacaktır. Bizler doğruyu kararlı bir şekilde yaptığımız sürece her zaman dayanışma içinde olacak; birlik olma aşkımızı, aile duygumuzu yıkamayacak ve bu saldırılar bizleri yıldıramayacaktır. Vatandaşına hizmeti aşkla yapan sayın belediye başkanımız tüm Didim'i ailesi olarak kabul etmiş ve bir bütün olarak sevmiş, kimseyi ötekileştirmemiştir. Belediye Başkanı'mız Sayın Hatice Gençay kadına şiddete yönelik her durumda mücadele edeceğini belirtmiş, Didim'in ilk kadın belediye başkanı olarak bu saldırıda yılmadığını göstermiş, haklı olduğu bu yolda biz Didimli ailesi ile birlikte adaletli, eşit ve laik bir Türkiye'yi yeniden aydınlık yarınlara ulaştırmak için var gücüyle çalışmaya devam ettiğini, dik durduğunu ve yolundan dönmediğini göstermiştir."

Açıklama sonrası konuşan Başkan Gençay ise şunları dile getirdi:

"Neden yapıldı bilmiyoruz. Ama şunu bilsinler ki, ben yola çıkarken ailem için çıktım, Sizlerle beraber çıktım. Bu ailenin belediye başkanı olarak yöneticisi bensem hiçbirinizin alnını yere eğdirmeyeceğim. Bunu bilin, bu şekilde düşünmeye devam edin sizler yanımdaysanız daha güçlüyüm. Doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yapacağımızı da art niyetli insanlar görüyorlar, ellerinden ne geliyorsa artlarına koymasınlar, biz Didim'iz, biz güçlüyüz, biz bir aileyiz ve aile bir aradaysa dışarıdan gelen kim olursa olsun ne olursa olsun kendini nasıl ifade ederse etsin, kaybeden onlar olacak, kazanan Didim ve bizler olacağız. Çok teşekkür ediyorum hepinize."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Belediye Başkanı'na Kurşunlama Tehdidine Tepkiler - Son Dakika

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