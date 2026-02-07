Didim'de 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

(AYDIN)- Didim Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla program düzenledi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Unutmamak ve aynı acıların yeniden yaşanmaması için gereğini yapmak. Depremler kader değildir. Bilimi esas alarak, aklı ve vicdanı rehber edinerek ve kamusal sorumluluktan kaçmayarak kayıplarımızı en aza indirgeyebiliriz" dedi.

Didim Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Program kapsamında depremde hayatını kaybedenler anısına Didim Merkez Camii önünde lokma hayrı gerçekleştirildi. Lokma hayrına Belediye Başkanı Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aynı günün akşamında ise Didim Belediyesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Didim Belediyesi DİGEM Sanat Akademisi'ndeki programa, Başkan Hatice Gençay, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda deprem gerçeğine dikkat çekilirken, afet bilinci, dayanışma ve toplumsal farkındalığın önemi vurgulandı. Katılımcılar, 6 Şubat depremlerinin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Halkımızın can güvenliği söz konusuysa rahatlıktan vazgeçeriz"

Başkan Gençay, 6 Şubat 2023'ün hafızalarda ağır bir yer tuttuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023… Bu tarih, hepimizin hafızasında ağır bir yer tuttu. Bir sabaha, binlerce yıkılmış hayatla uyandık. Evler gitti, anılar gitti, sevdiklerimiz gitti. On binlerce insanı kaybettik. Bazı acılar vardır ne kadar anlatılsa da eksik kalır. O gün, doğanın gücünün yanında çaresizlikle de mücadele edildi. Ama aynı zamanda çok değerli bir şey gördük: Birbirine yabancı insanların, hiç tereddüt etmeden omuz omuza verdiğini… Halkımızın dayanışmasını, vicdanını, insanlığını gördük."

Bu felaket bize çok açık bir gerçeği bir kez daha hatırlattı. Biz, yüksek ölçekli depremler üretme ihtimali olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle, belediye olarak yetkimiz dahilinde olan her alanda çok titiz davranıyoruz. İnşaat ruhsatları verilirken, yapılar yükselirken, denetimler yapılırken… Bazen bu titizliğimiz eleştiriliyor. 'Niye bu kadar sıkı?' deniyor. 'Niye daha hızlı olmuyor?' diye kızanlar oluyor. Bunu anlıyoruz. Ama şunu da açıkça söylemek zorundayız: Halkımızın can güvenliği söz konusuysa, hızdan da, rahatlıktan da, alkıştan da vazgeçeriz. Ama güvenlikten asla vazgeçmeyiz. Buradan, inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve bu alanda sorumluluk taşıyan herkese de açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu mesele yalnızca belediyelerin meselesi değildir. Bu, hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz, bu konuda iş birliğine her zaman açığız. Daha güvenli yapılar için, daha sağlam kentler için birlikte çalışmaya hazırız. Ama şu ilkenin altını da özellikle çizmek isterim: İnsan hayatının güvenliği, her türlü kazançtan daha değerlidir. Aynı çağrıyı halkımıza da yapıyorum. Gösterdiğimiz hassasiyetin, aldığımız kararların, uyguladığımız denetimlerin arkasında durulmasını istiyoruz. Bu süreçte halkımızın desteği, bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü bu kentte alınan her doğru karar, yarın bir hayatı kurtarabilir.

"Bilimin ve vicdanın yolundan ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz"

6 Şubat'ta kaybettiklerimiz bize sadece büyük bir acı bırakmadı; aynı zamanda çok ağır bir sorumluluk da bıraktı. Unutmamak ve aynı acıların yeniden yaşanmaması için gereğini yapmak. Depremler kader değildir. Bilimi esas alarak, aklı ve vicdanı rehber edinerek ve kamusal sorumluluktan kaçmayarak kayıplarımızı en aza indirgeyebiliriz. Kaybettiğimiz her bir canı rahmetle anıyor, ailelerin acısını yüreğimde hissediyorum. Onların hatırası, bizim için birer anı değil; daha güvenli kentler kurma mücadelemizin sessiz ama en güçlü çağrısıdır. Bu topraklarda yaşamı korumak için, bilimin ve vicdanın yolundan ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz."