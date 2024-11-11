Didim Belediyesi'nden Atatürk Anma Etkinlikleri - Son Dakika
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Didim Belediyesi'nden Atatürk Anma Etkinlikleri

Didim Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler kapsamında resim sergisi, tiyatro oyunu ve müzik gösterileri gerçekleştirildi.

11.11.2024 18:18
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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında anma etkinlikleri düzenledi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Her zaman onun ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğine Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları, meclis üyeleri, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, ilk olarak DİGEM Sanat Akademisi kursiyerleri tarafından Atatürk'ü anma resim sergisi gerçekleştirildi. Serginin ardından Didim Belediyesi Çocuk Tiyatrosu öğrencileri tarafından Saygı isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasındaki gelişmelerin anlatıldığı tiyatro oyunu izleyenlerin beğenisini topladı.

Anma etkinleri kapsamında Didim Belediyesi Ritim Grubu tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi, zeybek gösterisi yapıldı. Anma etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Her zaman onun ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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