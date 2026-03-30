Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi'nden İsrafa Karşı "Geleceğe Bir Tabak Bırak" Farkındalık Paneli

30.03.2026 16:57  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, 'Geleceğe Bir Tabak Bırak' başlıklı panel ile gıda israfına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Uzman isimlerin katılacağı etkinlikte, sağlıklı gıda tüketimi ve israfı önleme yöntemleri ele alınacak.

(AYDIN) - Didim Belediyesi, gıda israfına dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Geleceğe Bir Tabak Bırak" başlığıyla panel düzenleyecek. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleşecek programda, küçük adımların büyük değişimlere kapı açabileceğine dikkat çekilecek.

Didim Belediyesi'nin 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Didim Gençlik Merkezi'nde düzenleyeceği "Geleceğe Bir Tabak Bırak" başlıklı panel kapsamında katılımcılara doğru gıda tüketimi, gıdaların sağlıklı saklama yöntemleri, mutfakta israfı önlemenin pratik yolları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunulacak.

Programda ADÜ Didim MYO Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek, "Gastronomide Gıda İsrafı Nedir? Nasıl Önlenir" başlığıyla, Gıda Mühendisi ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Hatice Nikbay, "Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik, Etiket Okuma ve Gıdaların Saklama Ömürleri" üzerine, Danışman Şef Uğur Gömeç ise "Mutfak deneyiminde gıda israfını engelleyerek nelere dönüştürülebilir" başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, "Gıda israfı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve vicdani bir sorundur. 'Geleceğe Bir Tabak Bırak' panelimizle bu konuda farkındalık yaratmayı ve halkımızı bilinçli tüketime teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Her bireyin atacağı küçük adımlar, geleceğimiz için büyük bir fark yaratacaktır. Tüm halkımızı bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:44:58. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.