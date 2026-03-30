Didim Belediyesi'nden İsrafa Karşı "Geleceğe Bir Tabak Bırak" Farkındalık Paneli

(AYDIN) - Didim Belediyesi, gıda israfına dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Geleceğe Bir Tabak Bırak" başlığıyla panel düzenleyecek. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleşecek programda, küçük adımların büyük değişimlere kapı açabileceğine dikkat çekilecek.

Didim Belediyesi'nin 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Didim Gençlik Merkezi'nde düzenleyeceği "Geleceğe Bir Tabak Bırak" başlıklı panel kapsamında katılımcılara doğru gıda tüketimi, gıdaların sağlıklı saklama yöntemleri, mutfakta israfı önlemenin pratik yolları ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunulacak.

Programda ADÜ Didim MYO Öğr. Gör. Okan Umut Şimşek, "Gastronomide Gıda İsrafı Nedir? Nasıl Önlenir" başlığıyla, Gıda Mühendisi ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Hatice Nikbay, "Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik, Etiket Okuma ve Gıdaların Saklama Ömürleri" üzerine, Danışman Şef Uğur Gömeç ise "Mutfak deneyiminde gıda israfını engelleyerek nelere dönüştürülebilir" başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, "Gıda israfı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve vicdani bir sorundur. 'Geleceğe Bir Tabak Bırak' panelimizle bu konuda farkındalık yaratmayı ve halkımızı bilinçli tüketime teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Her bireyin atacağı küçük adımlar, geleceğimiz için büyük bir fark yaratacaktır. Tüm halkımızı bu anlamlı buluşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.