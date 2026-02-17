Didim Belediyesi'nin "Mavişehir Projesi" Kapsamında Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin "Mavişehir Projesi" kapsamında Barış Kafe'nin altyapı çalışmaları tamamlanırken, sosyal donatı alanlarında da eş zamanlı ilerleme sağlanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Tamamlandığında Mavişehir halkımız için hem keyifli bir yaşam alanı hem de sosyal bir buluşma noktası oluşturacağız" dedi.

Kent genelinde yatırımlarını sürdüren Didim Belediyesi, Mavişehir Projesi'nde çalışmalarına planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Proje kapsamında yer alacak Barış Kafe'nin altyapı çalışmaları hızla tamamlanırken, sosyal donatı alanlarında çalışmalar eş zamanlı olarak ilerliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı için hem bir yaşam alanı hem de sosyal bir buluşma noktası oluşturulması hedefleniyor. Modern ve işlevsel yapısıyla dikkati çeken proje, kentin sosyal hayatına katkı sunarken yaşam kalitesini de artıracak.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Gençay, "Mavişehir Projemizi planlı ve titiz bir şekilde sürdürüyoruz. Barış Kafe'nin altyapı çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktık. Tamamlandığında Mavişehir halkımız için hem keyifli bir yaşam alanı hem de sosyal bir buluşma noktası oluşturacağız. Kentimizin her noktasına değer katmaya ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.