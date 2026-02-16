Didim Belediyesi'nden İlköğretim Öğrencilerine Kahvaltı Desteği - Son Dakika
Didim Belediyesi'nden İlköğretim Öğrencilerine Kahvaltı Desteği

16.02.2026 14:16  Güncelleme: 15:35
Didim Belediyesi, ilköğretim öğrencilerine her sabah sağlıklı kahvaltı paketleri ulaştırarak, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay, projenin aile bütçelerine destek olduğunu vurguladı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından belirlenen ilköğretim öğrencilerine, hafta içi her sabah kahvaltı paketleri ulaştırılıyor.

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen planlama ve tespitler doğrultusunda belirlenen ilköğretim öğrencilerine hafta içi her sabah sağlıklı ve dengeli beslenmelerini destekleyen kahvaltı paketleri ulaştırılıyor. Günün erken saatlerinde belediye ekipleri tarafından hazırlanan paketler, öğrenciler okula gitmeden önce evlerine teslim ediliyor.

Uygulama ile çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, aile bütçelerine de destek olunuyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları söyledi:

"Hiçbir evladımızın kahvaltı yapmadan okula gitmesini istemiyoruz"

"Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Hiçbir evladımızın kahvaltı yapmadan okula gitmesini istemiyoruz. Bu destekle hem çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor hem de ailelerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda dayanışmayı büyütmeye ve geleceğimiz olan çocuklarımız için üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

