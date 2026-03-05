Didim Belediyesi'nin Özel Çocuklara Yönelik Tasarladığı Oyun Evi'nde Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
Didim Belediyesi'nin Özel Çocuklara Yönelik Tasarladığı Oyun Evi'nde Çalışmalar Sürüyor

05.03.2026 09:19  Güncelleme: 10:04
Didim Belediyesi, Fevzipaşa Mahallesi'nde özel çocuklar için Oyun Evi projesini sürdürüyor. Bu merkez, çocukların güvenli bir ortamda sosyal becerilerini geliştirebileceği bir alan olmayı hedefliyor.

(AYDIN)- Didim Belediyesi, Fevzipaşa Mahallesi'nde özel çocuklar için hayata geçirilecek Oyun Evi projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Oyun Evi'nin özel çocukların güvenle vakit geçirebileceği, sosyal becerilerini geliştirebileceği ve keyifli anlar yaşayabileceği bir merkez olması hedefleniyor.

Didim Belediyesi tarafından modern ve güvenli şekilde tasarlanan Oyun Evi'nde; çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak özel oyun alanları oluşturuluyor. Çalışmalar yakın zaman da sona erecek.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, projeye ilişkin, "Özel çocuklarımızın hayatına dokunan her çalışma bizim için büyük bir sorumluluk ve mutluluk kaynağıdır. Fevzipaşa Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz Oyun Evi ile çocuklarımıza güvenli, neşeli ve destekleyici bir ortam sunacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, her bireyin eşit hizmet aldığı bir Didim için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Güncel, Son Dakika

